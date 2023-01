Seit Jahren verkauft Bayers Franken Erdbeeren in Bernsroth seine Christbäume und spendet einen Teil des Erlöses an soziale Einrichtungen . Auch wenn das Geschäft in diesem Jahr nicht mehr ganz so gut lief, waren sich Vater Hermann Bayer und Sohn Josef Bayer einig, trotzdem einen Teilerlös an die Benefizaktion „1000 Herzen für Kronach “ und an den ASB -Wünschewagen zu spenden. Beide Einrichtungen konnten so mit einer Spende in Höhe von jeweils 600 Euro, zusammen also 1200 Euro, bedacht werden.

Hinter beiden Sozialeinrichtungen verbergen sich großartige Hilfsaktionen. Während „1000 Herzen“ an bedürftige Personen, Familien, Kinder und Senioren in finanzieller Not spendet, wendet sich der ASB- Wünschewagen an todkranke Menschen, die einen letzten Wunsch erfüllt haben möchten. Genau das sei die großartige Mischung des Zusammenhaltes im Landkreis Kronach , betonte Landratsstellvertreter Gerhard Wunder , der den Dank von Landrat Klaus Löffler überbrachte.

Es sei ein starkes Zeichen der Solidarität mit den sozial schwächeren Menschen in unserer Gesellschaft und ein Zeichen der Nächstenliebe, wenn man als Unternehmen auch die Ärmeren und Kranken in der Region unterstützt.

Seit Jahren unterstütze das landwirtschaftliche familiengeführte Unternehmen soziale Einrichtungen und Institutionen in der Region, was gerade zur heutigen Zeit keineswegs eine Selbstverständlichkeit sei, sagte Gerhard Burkert-Mazur von der Initiative „1000 Herzen“ in seinen Dankesworten. Für den ASB-Kreisverband Kronach dankte die Koordinatorin Silke Tannhäuser für die Spende. eh