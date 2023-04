Für den Kreisvorsitzenden des VdK, Heinz Hausmann, und Bürgermeister Jens Korn war es eine besondere Freude, die Vorsitzende des Ortsverbandes Wallenfels Ulla Barthel nicht nur für 20 Jahre Mitgliedschaft, sondern auch für 20 Jahre aktives, gelebtes Ehrenamt auszuzeichnen. Die engagierte Frau steht seit Jahren an der Spitze und bringt immer neue Ideen und Aktivitäten in den Ortsverband ein.

Außerdem konnten folgende langjährige Mitglieder für treue Mitgliedschaft mit Urkunde und Anstecknadel geehrt werden: für 40 Jahre Hans Ott und Adolf Weiß; für 30 Jahre Reinhold Gremer; für 20 Jahre Reinhard Stumpf , Gerhard Weiß, Günther Köhler, Christine Franz, Herbert Reuther, Werner Köhlmann; für zehn Jahre Wilhelm Krockenberger, Norbert Krump.

Wie Vorsitzende Ulla Barthel berichtete, nimmt das Vereinsleben wieder Fahrt auf. Engagiert hat man sich beim 150-jährigen Bestehen der Soldatenkameradschaft Wallenfels mit dem Kuchenverkauf und ein Highlight war die Tagesfahrt nach Regensburg im Oktober. Den Mitgliederstand bezifferte die Vorsitzende auf 291 Mitglieder. Für das Jahr 2023 nannte Schriftführerin Elke Gampert als Veranstaltungen die Muttertagsfeier am 14. Mai um 14 Uhr im Flößerhaus, eine Tagesfahrt am 7. Oktober voraussichtlich zum Brombachsee und eine Halbtagesfahrt, für die der Termin noch nicht feststeht.

Kreisvorsitzender Heinz Hausmann lobte Wallenfels als einen der stärksten VdK-Ortsverbände im Kreis Kronach, dessen Mitgliederzahl sich in den letzten 24 Jahren verdoppelt habe. Auch im Landkreis nähmen die Zahlen immer mehr zu, denn obwohl die soziale Sicherheit in Deutschland führend in der Welt ist, gibt es doch viele Leute an der Armutsgrenze. sd