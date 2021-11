Seit 2007 pflanzte der Obst- und Gartenbauverein Effelter für die Neugeborenen aus dem Ort bis jetzt 37 Apfelbäume in der Babyallee am Ortsausgang Richtung Lahm. In diesem Jahr setzte der Vorsitzende Ottmar Löffler zusammen mit den Eltern Lisa und Andreas Lasser den 38. Baum in die Erde.

Für Emma Lasser gab es wieder eine alte Apfelsorte, nämlich einen Horneburger Pfannkuchenapfel. Bevor es an die eigentliche Pflanzaktion ging, zeigte Ottmar Löffler den Eltern und den anwesenden Verwandten, wie man einen Pflanzschnitt durchführen muss, damit das junge Gewächs auch gut gedeiht.

Die Eltern durften dann selbst tätig werden, den Baum ins Pflanzloch setzen, schaufeln, antreten und natürlich gleich wässern. kl