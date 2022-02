Einen zentralen Verkehrsübungsplatz für die Radfahrausbildung der Grundschulen haben sich die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Landkreiskommunen zum Ziel gesetzt. Im Rahmen zahlreicher Absprachen ist es gelungen, eine Zweckvereinbarung der Städte und Gemeinden in Kooperation mit dem Zweckverband Schulzentrum auf den Weg zu bringen. Nun sind die 18 kommunalen Ratsgremien gefragt.

Organisiert wird die im Grundschullehrplan vorgesehene Radfahrausbildung für die Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen durch die Verkehrserzieher der Polizeiinspektionen Kronach und Ludwigsstadt. Pro Schuljahr werden rund 500 Kinder beschult. Bislang waren die Verkehrserzieher der Polizei mit einem 30 Jahre alten und erneuerungsbedürftigen Lkw auf den verschiedenen Übungsplätzen wie Pausenhöfen oder anderen Schulplätzen unterwegs. Ein Übungsplatz sollte „eine dem Straßenverkehr ähnliche Gestaltung“ aufweisen und somit realitätsnah das Radfahren im Schonraum ermöglichen. Nötig sind unter anderem sichtbare Fahrbahnbegrenzungen, Bordsteinkanten, Fahrradwege, eine feste Beschilderung und ein Kreisverkehr sowie fest installierte Ampelanlagen, dazu eine Mindestgröße von 30 x 60 Metern. Viele der geforderten Bedingungen konnten dabei oftmals nicht eingehalten werden. Ziel der Bemühungen war es deshalb seit langer Zeit, einen zentralen Verkehrsübungsplatz für die 4. Klassen zu schaffen.

Seit 2019 im Gespräch

Erstmals haben sich die Bürgermeister bei einer Sitzung des Kreisverbandes am 25. April 2019 mit der Materie beschäftigt, damals noch mit Kreisvorsitzendem Egon Herrmann an der Spitze. In der Sitzung am 18. Oktober 2019 wurde die Vorentscheidung für den Standort Kronach ( Schulzentrum ) getroffen. Bereits am 26. Juli 2019 hat sich der Zweckverband Schulzentrum bereiterklärt, den Platz sowie Mensa und Toiletten zur Verfügung zu stellen und die dort stehenden Garagen auf seine Kosten versetzen zu lassen.

Seit Juli 2020 sind unter der Federführung des neuen Kreisvorsitzenden Bernd Rebhan viele weitere Details geklärt worden. Die Stadt Kronach mit Bürgermeisterin Angela Hofmann an der Spitze hat sich bereiterklärt, als Bauherr aufzutreten und für die 18 Kommunen stellvertretend zu agieren.

Die Kosten für die Maßnahme inklusive Ausstattung liegen bei rund 940 000 Euro, die anteilig von den Landkreiskommunen getragen werden sollen. Geplant ist, dass die Gremien der 18 Städte und Gemeinden in den nächsten Sitzungen jeweils „grünes Licht“ erteilen. Nach Möglichkeit soll die Abwicklung der Maßnahme noch 2022 beginnen und 2023 abgeschlossen werden. ber