Kürzlich fand die Mitgliederversammlung des Diakonievereins Kronach im Café des Lucas-Cranach-Seniorenwohnhauses statt. Im Mittelpunkt standen die Neuwahlen der Vorstandschaft.

Kassier Oskar Degelmann stellte sich nach 25 Jahren in dieser Funktion aus Altersgründen nicht mehr zur Verfügung. Er wurde von Dekan Markus Müller unter großem Applaus verabschiedet. Zu seinem Nachfolger wurde Wolfgang Günther gewählt, der aufgrund seiner jahrzehntelangen Berufserfahrung – zuletzt als Leiter der Finanzverwaltung der Stadt Kronach – für dieses Ehrenamt hochqualifiziert ist.

Ansonsten ergaben sich keine Veränderungen. Erster Vorsitzender bleibt Dekan Markus Müller. Ihm stehen auch weiterhin die Zweite Vorsitzende Karin Büttner, Schriftführerin Claudia Welsch sowie die Beisitzer Karl-Herbert Fick, Melanie Beitzinger, Tanja Böhnlein und Katja Suffa-Weißkopf zur Seite. Kassenprüfer bleiben Roland Rost und Adolf Engel.

Die Pflegedienstleitung der Diakoniestation Küps/ Kronach , Melanie Beitzinger, berichtete von 120 zu versorgenden Patienten. Obwohl sich der Pflegenotstand ebenso wie eine Krankheitswelle bemerkbar machten, sei man personell gut aufgestellt. Im Lucas-Cranach-Seniorenwohnhaus stellte man aufgrund Personalmangel, so Einrichtungsleiterin Karin Büttner, fünf Pflegekräfte aus Bosnien sowie sieben aus Tunesien ein. Aktuell gibt es 91 Vollzeitstellen; belegt sind 110 Betten. Im Januar kommen zehn neue Beschäftigte aus dem Partnerhaus dazu, so dass man wieder neue Bewohner aufnehmen könne. „Unseren Bewohnern muss es gut gehen. Das steht an erster Stelle“, betonte sie. hs