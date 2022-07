Der langjährige Schatzmeister des TTC Küps , Erwin Wunderlich, wurde anlässlich der Jahreshauptversammlung zum Ehrenmitglied ernannt. Zugleich blickt der Verein einem Jubiläum entgegen: Am 3. September feiert man 30-jähriges Bestehen, das ab 15 Uhr mit einem Festakt im Sportheim des TSV Küps begangen wird.

Erwin Wunderlich erhielt für 50 Jahre aktiven Tischtennissport im TSV Küps und TTC Küps die goldene Leistungsnadel des BTTV und wurde durch den Ersten Vorsitzenden André Hammerlindl zum Ehrenmitglied ernannnt. Darüber hinaus war er von 1973 bis 2010 Mannschaftsführer und von 1980 bis 2021 Schatzmeister.

Der Zweite Vorsitzende Witali Motschmann und die Mannschaftsführer berichteten im sportlichen Bereich von Höhen und Tiefen. Nachdem wegen der Pandemie die Vorrunde abgebrochen wurde, wurden die restlichen Spiele in einer Einfachrunde nachgeholt. Die 1. Mannschaft belegte in der Bezirksoberliga West sieglos den letzten Platz. Sie konnte keinmal komplett antreten. Dominik Endres- Backert kehrt zu seinem Stammverein TV Schwürbitz zurück. Die 2. Mannschaft musste gleich zu Beginn auf den verletzten Stefan Laaser verzichten, der dann in der Rückrunde wieder zu seinem Stammverein TTC Mannsgereuth wechselte. Mit 5:13 Punkten wurde in der Bezirkklasse A der vorletzte Platz belegt.

Aufgrund eines Formfehlers und Rückzug einiger Mannschaften verbleibt die Zweite ungewollt in dieser Klasse. Da einige Spieler nicht immer zur Verfügung stehen, wird die Mannschaft auf acht Spieler aufgestockt.

Die 3. Mannschaft belegte in der Bezirksklasse C mit 7:11 Punkten den 6. Platz. Die 4. Mannschaft belegte in der Bezirksklasse D mit 14:6 Punkten

den 3. Platz. Im Relegationsspiel gegen den TV Weismain verlor man ersatzgeschwächt 3:9. In der neuen Saison rückt die komplette Vierte in die dritte Mannschaft auf.

Die Damen belegten in ihrer Klasse mit 8:8 Punkten einen guten Mittelplatz. In der kommenden Saison pausiert die Damenmannschaft. Die Jugendmannschaft spielte mit Christopher Scheler und drei Mädchen und erreichte mit 6:8 Punkten einen Mittelplatz in der Bezirksliga West. red