In der Stadtverwaltung Kronach gab es im Herbst ein großes Stühlerücken. In der Leitungsebene der Verwaltung traten drei Strategen in den wohlverdienten Ruhestand: Daniel Gerber, Stadtplaner und Leiter der Bauabteilung, ging nach 30-jähriger Dienstzeit in Pension. Wolfgang Günther brachte es auf 37 Dienstjahre im Rathaus und war zuletzt als Leiter der Finanzverwaltung tätig. Der Dritte im Strategen- Trio, der nach 40 Jahren die Stadtverwaltung verließ, ist Georg Köstner, Leiter des Bereichs Wirtschaftsmanagement.

Es war nicht immer leicht, alle Stadtratsbeschlüsse umzusetzen, sind sich die drei ehemaligen Abteilungsleiter unisono einig. Wenn auch in verschiedenen Funktionen, so waren doch viele Maßnahmen immer wieder abteilungsübergreifend im gemeinsamen Engagement zum Ziel zu führen. Beispielgebend nennen sie die Landesgartenschau, aber auch die Sanierung der Festung Rosenberg , die sie über viele Jahre hinweg beschäftigt haben. Weitere Beispiele nennen sie mit dem Umbau und Ausbau des Erlebnisbades Crana Mare, der energetischen Sanierung von Lucas-Cranach-Grundschule und Rathaus, dem Feuerwehrgerätehaus Kronach , aber auch langfristig laufende Projekte wie die Dorferneuerungen in Neuses und Friesen.

Daniel Gerber sieht die Festung Rosenberg als Jahrhundertaufgabe. Große weitere Herausforderungen sind im Innenstadtbereich der Kühnlenzhof, aber auch die Umsiedlung der Finanzhochschule des Freistaates Bayern von Herrsching nach Kronach . Hier hatte man mit dem Kauf des Grundstückes des Hagebaumarktes und dem Abriss der Gebäude mit Schaffung neuen Baugrundes in Nähe der Innenstadt fast abgeschlossen, dann kam von der Staatsregierung die Entscheidung, Kronach nicht nur als Teilstandort für 200 Studenten aufzustellen, sondern als neuen Standort der Finanzhochschule für insgesamt 600 Studenten aufzubauen. Ein Riesenprojekt und wahrlich eine große Herausforderung für die Kreis- und Hochschulstadt Kronach . Aber damit müssen sich die Nachfolger in den Abteilungen Finanzverwaltung, Stadtkämmerin Annika Beetz, und Nikolai Freiherr von Brandis als Stadtplaner und Leiter Bauverwaltung auseinandersetzen. Somit leiten sie auch über in laufende Großprojekte wie die Spitalbrücke, das Mehrzweckhaus in Dörfles, den digitalen Breitbandausbau, die Sanierung der Kulmbacher Straße, die Fortführung der Sanierung der Festung Rosenberg und vieles mehr. An Arbeit wird es nicht mangeln. Daher wünschten die ausgeschiedenen Abteilungsleiter ihren Nachfolgern viel Erfolg. eh