Zwei ungewöhnliche Dienstjubiläen konnten kürzlich im Rathaus des Marktes Steinwiesen gefeiert werden. Am 1. September vor 50 Jahren hatte für Margrita Baaser und den heutigen Bürgermeister Gerhard Wunder die Ausbildungszeit zum Verwaltungsfachangestellten begonnen.

Zweiter Bürgermeister Frank Hauck gratulierte den beiden damaligen Schulkameraden zu ihrem ungewöhnlichen Doppeljubiläum. „50 Jahre bei einer Firma kann heute fast niemand mehr feiern, da man nicht mehr mit 14 Jahren eine Lehre beginnt und auch fast keiner mehr sein ganzes Leben bei nur einem Betrieb tätig ist.“ Hauck bedankte sich bei Margrita Baaser und Gerhard Wunder für deren langjährige Arbeit in der Verwaltung des Marktes Steinwiesen und ihren Einsatz für alle Bürger.

Den Glückwünschen schloss sich Lucas Hollendonner als Vertreter des gesamten Kollegiums an.

Margrita Baaser feierte zusätzlich noch das Jubliäum 45 Jahre Standesbeamtin. Am 1. September 1977 war sie zur jüngsten Standesbeamtin in Bayern berufen worden. Außerdem war sie damals erst die zweite Frau in Oberfranken, die diesen Beruf ausüben durfte. red