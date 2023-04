Der VdK-Ortsverband Burggrub-Haig-Föritztal ist wohl der einzige länderübergreifende VdK-Ortsverband Deutschlands. Er verbindet die bayerischen Orte Burggrub und Haig mit dem thüringischen Föritztal. Seit dem Jahr 2002 besteht diese Gemeinschaft und seit 20 Jahren führt Maria Förtsch diese außergewöhnliche Konstellation. So viel ehrenamtliches Engagement verdiene großen Dank und Anerkennung, sagte VdK-Kreisvorsitzender Heinz Hausmann bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Höring und zeichnete sie mit Ehrennadel und Urkunde aus.

Ebenfalls für 20 Jahre ehrenamtlicher Mitarbeit in verantwortlicher Position wurden Helmut Förtsch und Reinhard Glier sowie für fünf Jahre ehrenamtliche Mitarbeit Barbara Fröba geehrt. Für langjährige Mitgliedschaft wurden Günter Freimuth mit der Treuenadel in Gold und Gudrun Hilse mit der Treuenadel ausgezeichnet.

Maria Förtsch informierte voller Freude, dass die Mitgliederzahl weiter steigt. Gegenüber Anfang 2022 hat man die Mitgliederzahl um elf auf 142 Mitglieder erweitern können. Für die Hilfsaktion „Helft Wunden heilen“ wurden in Burggrub und Haig 805,50 Euro gesammelt, vielen Dank sagte Förtsch an die Sammler und Spender. Ein Dank ging auch an Frauenvertreterin Birgit Bechler, die wieder mit ihren Kranken- und Geburtstagsbesuchen einige Mitglieder erfreute, womit mit einer schönen Geste der Kontakt zu Mitgliedern aufrechterhalten und belebt wird. Erfreulich war auch, dass wieder ein Grillabend und ein Wandertag stattfinden konnten.

Zweiter Bürgermeister Rudi Jaros dankte im Namen der Gemeinde Stockheim für die Aktivitäten und das Engagement des VdK. Die zunehmende Alters- und Kinderarmut stelle Gesellschaft und Politik vor große Herausforderungen. Gerade hier ist der VdK maßgeblich an Verbesserungen beteiligt.

Kreisvorsitzender Heinz Hausmann erinnerte an die Entwicklung der vergangenen 70 Jahre im VdK. Er sei 1946 in Bayern zur Beratung und Betreuung von Witwen und Waisen sowie Kriegsbeschädigten gegründet worden. Daraus sei bis heute der stärkste Sozialverband in Deutschland geworden. Viele Forderungen des VdK werden heute in der Politik umgesetzt, was auch zum Anstieg der Mitgliederzahlen führe. Lobenswert sei im Ortsverband Burggrub- Haig-Föritztal die schon seit 20 Jahren währende grenzüberscheitende Zusammenarbeit zwischen Thüringen und Bayern. Wenn man sich heute die blühende Industrie in Neuhaus-Schierschnitz und Stockheim anschaue, sei die Situation von vor knapp 30 Jahren heute unvorstellbar. eh