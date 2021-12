An der Lorenz-Kaim-Schule ist die Johanniter-Weihnachtstrucker-Aktion fester Bestandteil im Jahreskalender . Und so freute sich Rudolf Schirmer, Leiter des Beruflichen Schulzentrums, auch in diesem Jahr über die zahlreichen und mit viel Sorgfalt zusammengestellten Pakete.

Die Corona-Situation mache die Organisation einer solchen Aktion im Schulalltag nicht einfacher, erzählte Schirmer. Jedoch wolle man unbedingt an der Tradition festhalten. „Daher sind wir stolz darauf, was unsere Schulfamilie in dieser besonderen Zeit geleistet hat.“

Auch die Organisatoren Florian Brückner und Florian Ohnemüller zeigten sich höchst zufrieden. „Wir beteiligen uns bereits zum achten Mal an dieser Hilfsaktion“, so Ohnemüller, „und dennoch schlägt das Herz jedes Jahr ein Stück weit höher, wenn man den Seminarraum betritt, in dem die fertigen Pakete gesammelt werden.“

Die Pakete werden nach einer vorgegebenen Packliste zusammengestellt. Damit soll gewährleistet werden, dass alle Inhalte in etwa gleichwertig sind. Enthalten sind vor allem Lebensmittel und Hygieneartikel, aber auch ein kleines Geschenk für Kinder. „Natürlich wird das Paket nicht ausreichen, um die Sorgen und Nöte der bedürftigen Familien zu beheben; jedoch treten damit zumindest an Weihnachten diese Probleme ein wenig in den Hintergrund“, erklärte Florian Brückner.

Die Pakete werden in Osteuropa an wirtschaftlich schwache Familien, Kinder, Menschen mit Behinderung sowie in Armenküchen und Alten- und Kinderheimen verteilt.

Die Johanniter-Weihnachtstrucker-Aktion findet seit 1993 jedes Jahr i vor Weihnachten statt. Im vergangenen Jahr konnten so rund 57 000 Päckchen an zahlreiche Kinder und Familien in Osteuropa überreicht werden. hs