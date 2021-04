In der St.-Bartholomäus-Kirche in Rothenkirchen gingen acht Erstkommunikanten zum Tisch des Herrn: Eileen Büttner, Mariella Konrad, Julian Kopp, Emily Müller, Luca Neubauer, Jana Scherbel, Nina Scherbel und Finn Vetter. Pfarrvikar Anton Heinz betonte im feierlichen Gottesdienst , dass die Erstkommunikanten sich mit Jesus in einem Boot befinden. Auch bei stürmischer See werde Jesus das gemeinsame Boot steuern und sie stets auf allen Wegen begleiten. Gemeindereferent Andreas Roderer habe die Erstkommunikanten gut auf ihren großen Tag zum Empfang des Sakraments der Kommunion vorbereitet und dies habe auch online gut funktioniert. Der Festgottesdienst wurde an der Orgel und mit Gesang von Florian Beetz begleitet und dem Priester standen mit dem Altardienst die beiden Ministranten, David Beetz und Amy Fehn engagiert als Assistenten zur Seite. eh