Sieglinde Wohlrath, geborene Zens , aus Weißenbrunn feierte ihren 90. Geburtstag . Die Jubilarin ist in Sichlau ( Sudetenland ) geboren. Als 14-jähriges Mädchen wurde sie nach dem Zweiten Weltkrieg 1946 aus ihrer Heimat vertrieben und kam nach Weißenbrunn . Hier wurde sie sesshaft und schloss 1955 mit Fritz Wohlrath den Bund der Ehe.

Sieglinde Wohlrath brachte vier Kinder zur Welt. Die Jubilarin musste schwere Schicksalsschläge verkraften. Eine Tochter verstarb bei der Geburt, im Jahr 1984 verstarb ihr Ehemann , und einen Sohn verlor sie im Jahr 2001 durch einen tragischen Verkehrsunfall im Alter von 44 Jahren. Ein weiterer Sohn ist in Spanien verheiratet.

Die letzten Jahre lebte sie mit Sohn Gerd und dessen Familie zusammen. Schwiegertochter Sabine kümmerte sich fürsorglich um die pflegebedürftige Jubilarin, die seit Mai 2022 im BRK-Seniorenhaus in Kronach in stationärer Pflege lebt. Sie war selbst viele Jahre in Haushalten als Haushaltshilfe beschäftigt, darunter auch einige Zeit im ehemaligen Krankenhaus in Weißenbrunn . Danach arbeitete sie bei der Firma Rosenthal in Kronach und in der Hemdenfabrik Zambra in Hummendorf. Bevor sie im Jahr 1989 in Rente ging, war sie noch im ehemaligen Altenheim in Weißenbrunn und im BRK- Haus in Kronach beschäftigt.

Als Hobbys gibt sie Stricken und Handarbeit an, vor allem Socken, Pullover, aber auch Decken gehörten zu ihrer Strickkunst. Außerdem widmete sie sich der Gartenarbeit in ihrem Gemüsegarten. Viele Jahre sang sie im Frauenchor Weißenbrunn mit. Zum heutigen Familienkreis zählen noch vier Enkelkinder und ein Urenkel. eh