Der Geschichtsverein Colloquium Historicum Wirsbergense (CHW) lädt für Sonntag, 6. November, 18.30 Uhr, alle Geschichtsinteressierten zu einem Online-Vortrag ein. Kreisheimatpfleger Thomas Schwämmlein M.A., Sonneberg, berichtet über die Geleitstraße Nürnberg–Leipzig zwischen Coburg und Saalfeld und präsentiert dabei neue Erkenntnisse der Verkehrswegeforschung. Tiefe Hohlwege wie am Sattelpass zwischen Neuenbau und Spechtsbrunn (Foto) oder in mehreren Spuren bei Judenbach, Reichmannsdorf und Saalfeld, die Reste der einstigen Geleitstraße Nürnberg-Leipzig sind in den Landkreisen Sonneberg und Saalfeld-Rudolstadt nicht zu übersehen. Es sind die Überreste eines frühzeitig wichtigen Verkehrsweges zwischen Obermain und oberer Saale. Der Vortrag ist kostenfrei und ohne Voranmeldung zugänglich. Die Zugangsdaten findet man auf der Homepage des CHW (chw-franken.de). Foto: Thomas Schwämmlein