Aufgrund der Corona-Hemmnisse fiel der Bericht des Ersten Vorsitzenden Frank Reisenweber relativ kurz aus. Allerdings sei man zuversichtlich, dass man heuer wieder Veranstaltungen abhalten könne. Neben dem Johannisfeuer am 15. Juni möchte man Ende Juli/Anfang August eine Radtour unternehmen. Im Sommer soll auch die ausgefallene Winter-Wanderung nachgeholt werden. Im September sollen wieder der Preisbierkopf und die Aktiven-Wanderung stattfinden sowie Ende Oktober die Vereinsmeisterschaft. Kassier Klaus Schmidt berichtete von einer stabilen Finanzlage. Auch der TV unterstützte die vom Schicksal sehr gebeutelte Familie Kuhnlein aus Neundorf mit einer Spende von 100 Euro.

„Wir können mit den Ergebnissen nicht zufrieden sein“, verdeutlichte TT-Abteilungsleiter Steffen Knauer, der wenig Positives zu vermelden hatte. Nachdem man im September 2021 voller Spielfreude in die neue Saison gestartet war, wurde man Mitte November wieder ausgebremst, so dass sich die Hinrunde bis zum 11. April hinzog. Am „erfolgreichsten“ war noch die dritte Mannschaft, die in ihrer Spielklasse Platz 8 von 10 erreichte.

Die Geehrten

Erfreulicherweise konnte der TV gleich eine ganze Reihe treue Mitglieder für 25 bzw. 50 Jahre Mitgliedschaft mit der Ehrennadel in Silber bzw. Gold ehren. Seit 25 Jahren gehören dem Verein Andrea Schindler, Frank Reisenweber, Andy Vierneusel, Benjamin Köppe, Fabian Schwämmlein, Johannes Schwämmlein und Marco Laaß an. Bereits ein halbes Jahrhundert halten ihm Horst Barnickel, Uwe Schwämmlein, Edgar Renner, Martin Schwämmlein, Klaus Schmidt , Uwe Pausch und Helga Brettel die Treue.

Mitwitz’ Dritte Bürgermeisterin, Bianka Knauer, lobte den TV als festen Bestandteil der Marktgemeinde. hs