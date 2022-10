Der Kreisverband Kronach ehrt im Rahmen des Kreiserntedankfestes in Burggrub zahlreiche ehrenamtlich engagierte Mitglieder. Für den Präsidenten des BBV-Oberfranken, Hermann Greif, war es eine ehrenvolle Aufgabe zugleich, die verdienten Landwirte und Landfrauen, Ortsbäuerinnen und Ortsobmänner und allen voran Erwin Schwarz und Rosa Zehnter den Dank des Landesverbandes auszusprechen.

Schwarz wurde zum Ehrenkreisobmann und Zehnter zur Ehrenkreisbäuerin ernannt. Aufgrund ihrer Verdienste um die Landwirtschaft und Tierhaltung, insbesondere aber für ihr ehrenamtliches Engagement in ihren Heimatorten Burggrub und Haig und in der Kreisvorstandschaft im Landkreis Kronach wurden sie mit dem Ehrentitel bedacht. Erwin Schwarz ist seit 1996 Ortsobmann in Burggrub , seit 2007 bis 2022 war er kontinuierlich Mitglied des Kreisvorstandes und war von 2012 bis 2022 Kreisobmann. Zehn Jahre war er Mitglied des Bezirksvorstandes und davon fünf Jahre (2017 bis 2022) Stellvertretender Bezirkspräsident Oberfranken.

In vielen Ausschüssen vertreten

In zahlreichen Fachausschüssen war er im Landesverband vertreten und engagierte sich auch in Gremien und landwirtschaftlichen Organisationen. Und immer wieder stellt er sich auch der Verantwortung, ob im Landschaftspflegeverband, Jagdgenossenschaft, im Naturschutzbeirat, bei den Milchwerken und Maschinenring oder auch im Verband für landwirtschaftliche Fachbildung (VlF) und noch vieles mehr.

Die ehemalige Kreisbäuerin Rosa Zehnter blickt ebenfalls auf mehrere Ehrenämter zurück. Seit 1996 ist sie Ortsbäuerin in Haig. Sie war von 1997 bis 2005 stellvertretende Kreisbäuerin und ab 2005 bis 2022 führte sie die Landfrauen als Kreisbäuerin im Landkreis Kronach an. Auch im VlF ist sie von 1993 bis 2022 Mitglied im Hauptausschuss gewesen.

Weiter wurden einige ausgeschiedene Kreisvorstandsmitglieder mit der Ehrennadel geehrt. Kreisobmann Kalus Siegelin sagte dazu: Ortsbäuerinnen und Ortsobmänner repräsentieren die Land- und Forstwirtschaft in ihrer Region und sind das Gesicht des Berufsstandes im Dorf. Die Geehrten führen diese Aufgaben seit Jahrzehnten zuverlässig und verantwortungsvoll aus.

Gesichter des Berufsstandes

Auf 35 Jahre Ortsbäuerin blickt Waltraud Fehn aus Letzenberg zurück, sie war 25 Jahre in der Kreisvorstandschaft. 30 Jahre ist Gabi Appel in Effelter Ortsbäuerin und gehörte 15 Jahre der Kreisvorstandschaft an. 30 Jahre als Ortsobmann und 20 Jahre in der Kreisvorstandschaft ist Eduard Daum aus Teuschnitz im BBV engagiert.

Ute Schwarz ist 25 Jahre Ortsbäuerin in Burggrub und 15 Jahre im Kreisvorstand. Markus Koch aus Schmölz gehört 15 Jahre dem Kreisvorstand an und ist 15 Jahre Ortsobmann. Jörg Limmer aus Dennach ist zehn Jahre Kreisvorstandsmitglied. Folgenden Ortsobmännern wurde für langjährige ehrenamtliche Tätigkeit gedankt: 40 Jahre: Ewald Münch, Gössersdorf; Günter Hofmann, Burgstall. 30 Jahre: Hans- Peter Förtsch, Reichenbach; Kurt Hauck, Wildenberg. 25 Jahre: Adolf Bauer , Beikheim; Heinz Roth, Eichenbühl; Reinhard Sticker, Buchbach, Gottfried Weißerth, Neukenroth. 20 Jahre: Wilhelm Gremer, Haig; Gottfried Wich, Eibenberg; Josef Wich, Dörfles. Für langjähriges ehrenamtliches Engagement wurden diese Ortsbäuerinnen geehrt: 50 Jahre Elisabeth Steinhauer, Lahm. 45 Jahre: Margarete Gremer, Wolfersgrün. 40 Jahre: Marianne Blinzler, Eila; Monika Barnickel, Buchbach.

30 Jahre: Rita Müller, Wildenberg; Christine Stadter, Reitsch; Marianne Baier, Hirschfeld; Gabi Appel, Effelter. 25 Jahre: Petra Barnickel, Posseck; Helene Bergner, Lauenstein. 20 Jahre: Karola Münch, Gössersdorf; Margit Beitzinger, Neufang. eh