Der Frankenwaldverein wählte bei seiner Jahreshauptversammlung in der Leßbachtalhalle Weißenbrunn eine neue Vorstandschaft und ehrte zahlreiche verdiente und langjährig treue Mitglieder.

Höhepunkte dieser Großveranstaltung für den über 9500 Mitglieder zählenden Hauptverein waren hohe Ehrungen und der Wechsel im Hauptvorstand. Dieter Frank legte sein Amt als Hauptvorsitzender nieder. Ebenso trat Hauptgeschäftsführerin Marlene Roßner von ihrem Amt zurück.

Die Neuwahlen konnten unter Leitung von Landrat Oliver Bär reibungslos durchgeführt werden. Dies war vor allem möglich, da sich die drei bisherigen Stellvertreter, Josef Daum, Stefan Münch und Roland Wolfrum bereiterklärten, das Amt des Hauptvorsitzenden gemeinsam bis zur nächsten Jahresversammlung zu übernehmen. Zur neuen Hauptgeschäftsführerin wurde Julia Rubsch (bisher Hauptschriftführerin) gewählt. Dank des neuen Führungsquartetts wird der Frankenwaldverein auch weiterhin gut gelenkt werden.

Mit stehenden Ovationen der Versammlungsteilnehmer nahmen die beiden Landräte Oliver Bär (Hof) und Klaus Löffler (Kronach) die Verabschiedung von Dieter Frank vor. Er war seit 2009 stellvertretender Hauptvorsitzender und übernahm nach dem Tod von Robert Strobel den Hauptvorsitz. Die Verabschiedung war verbunden mit der hohen Auszeichnung der Dr.-Oskar-Köhl-Medaille für besondere Verdienste. Frank ist seit 1985 Mitglied des Vereins. Außergewöhnliches Engagement legte er als Bürgermeister von Schwarzenbach am Wald in die Wiederbelebung der Kohlstadt im Thiemitztal und der Tradition der Köhlerei. Stets korrekt und zuverlässig war er auch immer ein Ansprechpartner für Probleme. Eine weitere Ehrung mit der Dr.-Oskar-Köhl-Medaille wurde an Detlef Horn aus Lichtenberg vergeben.

Auszeichnungen für besondere Verdienste mit dem Ehrenzeichen in Gold gingen an: Gisela Bauer, Gerlinde Blinninger (Kupferberg), Hans-Jürgen Dietrich, Hans-Jürgen Lang (Steinbach), Herta Gärtner, Wolfgang Gärtner (Thierbach), Ludwig Melzer (Wartenfels), Josef Daum, Helmut Wilfert (Hauptverein). eh