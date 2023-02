Der Oldtimerclub Kronach wählte bei der Jahreshauptversammlung eine neue Vorstandschaft. Auslöser dafür war unter anderen, dass der bisherige Vorsitzende Gerhard Moser mitgeteilt hatte, aus Altersgründen nicht mehr für das Amt zu kandidieren.

Der bisherige Erste Vorsitzende Gerhard Moser wurde in der Versammlung in Anerkennung seiner Verdienste und seines nahezu 20-jährigen Engagements als Vorsitzender zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Moser übernahm den Vorsitz im April 2004, damals zählte der Oldtimerclub zwölf Mitglieder. Nach 19 Jahren Vorsitz zog Moser eine positive Bilanz. In seiner Amtszeit seien die jährlichen markenoffenen Oldtimertreffen immer größer und populärer geworden. Außerdem habe er die beliebten mehrtägigen Oldtimer-Rallyes organisiert.

Die Mitgliederzahl habe eine stolze Entwicklung genommen und sei vor der Corona-Pandemie bei mehr als 100 Mitgliedern gelegen. Heute gehörten dem Oldtimerclub Kronach 97 Oldtimerfreunde an. Auch für dieses Jahr sei bereits wieder ein markenoffenes Oldtimertreffen am 4. Juni auf dem Schützenplatz in Kronach geplant.

Moser erklärte, er halte es für angebracht, in seinem 81. Lebensjahr die Vereinsführung in jüngere Hände zu geben.

Die darauf folgende Neuwahl ergab folgendes Ergebnis: Erster Vorsitzender Jürgen Kaplan, Zweiter Vorstand Arthur Schwab, Uschi Beck für besondere Aufgaben, Kassier Jürgen Kunze und Schriftführerin Samantha Kaplan. eh