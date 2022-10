Am Sonntag wurde in St. Michael Unterrodach Jubelkonfirmation gefeiert. Zelebriert wurde der Festgottesdienst von Pfarrer Andreas Krauter. Dieser freute sich sehr, dass sich die anwesenden Jubilare zu ihrem Ehrentag in Unterrodach eingefunden hatten. Gefeiert wurde goldene, diamantene, eiserne und gnadene Konfirmation . Bereits Kronjuwelen-Konfirmation konnte Friedrich Wich begehen.

„All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch!“ – Der Wochenspruch gelte, verdeutlichte der Pfarrer in seiner Predigt, zu jeder Zeit; hätten doch Sorgen immer Konjunktur, gerade aktuell. „Sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet und was ihr anziehen werdet.“ Diese Nachricht müsse eigentlich immer als Untertext unter allen Nachrichtensendungen und Diskussionen im Fernsehen eingeblendet werden oder bei jeder Internet-Recherche über Krieg und Frieden, Energiepreise oder Krankheiten, verinnerlichte der Pfarrer, dass sich durch Sorgen nichts verändere – außer, dass man schlecht schlafe oder Magengeschwüre bekomme. Jesus lehne die Sorgen ab und biete Besseres an: „Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen.“

Dies sei, so der Pfarrer , mal eine Ansage an unsere Welt, in der es so wichtig scheine, Nachrichten zu schauen, Politik zu verfolgen, Wertentwicklung an den Börsen zu beobachten oder Rentenberechnungen anzustellen, als hinge das Leben daran. „Lasst euch auf Gott ein, stellt ihn in die Mitte eures Tuns und Wollens – und ihr werdet merken, dass euch die Dinge des Alltags einfach zuteilwerden: Ein warmes Zimmer ebenso wie adrette Kleidung und ein solides Essen. Sorgt euch nicht, was nächstes und übernächstes Jahr sein wird. Gott wisse, was der Mensch braucht.

Ein wunderbares Bild hatte sich eingangs beim Einzug der Jubilare geboten, als die grünen Konfirmanden für diese Spalier standen. Gabi Bauer trug die Lesung vor. Für die stimmige Umrahmung des Gottesdienstes zeichnete Brigitte Geißer an der Orgel verantwortlich. Zum Abschluss wurde gemeinsam das Unterrodacher Heimatlied angestimmt.

Die Jubilare

Goldene Konfirmation (50 Jahre): Andrea Kalb, Angela Kleylein, Gerd Hamm, Norbert Thoma , diamantene Konfirmation (60 Jahre): Gerhard Förtsch, eiserne Konfirmation (65 Jahre): Gerhard Rothmund, Alfred Brandl, gnadene Konfirmation (70 Jahre): Helene Schütze, Herta Gleich, Elisabeth Hemrich, Sieglinde Lärm, Katharina Wich-Fähndrich, Walter Bernschneider, Horst Pöhlmann, Kronjuwelen-Konfirmation (75 Jahre): Friedrich Wich. hs