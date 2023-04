Am vergangenen Wochenende feierte Regina Welscher ihren 75. Geburtstag. Groß war die Schar der Gratulanten, die sich bei dem über Kehlbach hinaus bekannten und ebenso beliebten „ Geburtstagskind “ einfanden.

Ihre Freizeit in den Dienst der Allgemeinheit zu stellen ist für Regina Welscher selbstverständlich. So ist sie seit fast 20 Jahren Mesnerin in der Marienkirche in Kehlbach . Pfarrer Thomas Haut mit Pfarrgemeinderat und Kirchenrat sagten ihr Danke und ein herzliches „Vergelt’s Gott“.

Die Damen vom Frauenstammtisch bedankten sich mit einem speziellen Kehlbacher Lied bei ihrer heimatverbunden Vorsitzenden.

Und die Vorstandschaft des Sportvereins Viktoria Kehlbach überraschte die Jubilarin mit der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft. Damit, so Vorsitzender Kim Apel, würdigte der Verein „die gute Seele des SVK“ für jahrzehntelange Tätigkeiten im Verein.

Vielen Fußballern ist Regina als Sportheimwirtin bekannt. Die Pflege des Sportheims und das Waschen der Trikots der Fußballer, die sie liebevoll als „meine Boum“ bezeichnet, sind bei ihr in den besten Händen. wvk