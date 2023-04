Der Markt Mitwitz hatte zu einer Umweltaktion aufgerufen und viele Vereine und Verbände aus allen Ortsteilen machten beim Müllsammeln auf dem Gebiet der Marktgemeinde mit.

Rund 70 kleine und große Helferinnen und Helfer folgten dem Aufruf bei nasskalter Witterung. Sie schwärmten aus, um achtlos weggeworfenen Müll im Gemeindegebiet aufzusammeln. Insbesondere entlang von Straßen, Wegen und Gewässern war die Menge an Sammelgut wieder beträchtlich. Von Zigarettenkippen, Kunststoffverpackungen jeglicher Art, Glasfaschen und Blechdosen bis zur Unterhose war wieder einmal alles dabei.

Dass es in diesem Jahr etwas weniger Müll war, ist wohl dadurch zu erklären, dass bereits in den vergangenen Jahren fleißig gesammelt wurde. Das Sammelgut wurde zum örtlichen Bauhof gebracht, wo zum Dank ein gemeinsamer Umtrunk im Bauhof stattfand, der von den Mitarbeitern des Bauhofes organisiert wurde. Die Marktgemeinde ist dank des Einsatzes der Ehrenamtlichen nun wieder ein ganzes Stück sauberer.

Traurig bleibt, dass so eine Aktion überhaupt notwendig ist. Im Gemeindegebiet sind flächendeckend Mülleimer in ausreichender Anzahl entlang aller Fuß-, Rad- und Wanderwege aufgestellt. Diese werden wöchentlich von den Mitarbeitern des gemeindlichen Bauhofes geleert. Es stehen in jedem Ortsteil Sammelcontainer für Glas und Blechverpackungen zur Verfügung und der landkreiseigene Wertstoffhof ist wöchentlich geöffnet. „Es darf also keine Entschuldigung für das Wegwerfen von Unrat sein, dass gerade kein Mülleimer in Reichweite gewesen sei“, stellt Bürgermeister Oliver Plewa klar.

„Jeder ist für seinen Müll verantwortlich. Wer in der Lage ist Verpackungen und andere Dinge mit in die Natur zu nehmen, für den sollte es auch eine Selbstverständlichkeit sein, den eigenen Abfall wieder einzupacken und zu Hause ordnungsgemäß zu entsorgen“, führt Plewa weiterhin aus.

Insbesondere entlang der Straßen ist augenscheinlich geworden, dass Verkehrsteilnehmer sich ihres Abfalls sehr unbekümmert entledigen. Wer seinen Müll nicht vorschriftsgemäß entsorgt, begeht aber kein Kavaliersdelikt, sondern eine Ordnungswidrigkeit, die mit Bußgeld geahndet werden kann.

Ein herzliches Dankschön galt deshalb allen, die sich Zeit genommen haben, den Müll anderer Menschen aufzusammeln. Selbstverständlich kann in zwei Stunden nicht aufgesammelt werden, was im Laufe eines Jahres weggeworfen wird. Plewa appelliert deshalb: „Helfen Sie mit, Verpackungen zu reduzieren, Müll zu vermeiden sowie Abfall ordnungsgemäß zu entsorgen und damit unsere Heimat sauber zu halten!“ red