Bei einem Abend für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kirchengemeinde Burkersdorf /Hain wurden etliche Ehrungen und Danksagungen ausgesprochen. Allen voran hatte Dekanin Ulrike Schorn auch die schöne Aufgabe, dem Gemeindepfarrer Reinhold König die Dankurkunde für 40 Jahre Dienst in der evangelischen-lutherischen Kirche zu überreichen.

Seit 1. Januar 2009 ist Reinhold König Pfarrer der Pfarrei Burkersdorf /Hain, wozu auch Ebneth, Hainweiher und Tiefenklein zählen. Damals wurde er auch zum Klinikseelsorger in der Frankenwaldklinik berufen. Reinhold König wurde in Freihung (Oberpfalz) geboren. In Erlangen studierte er Theologie und absolvierte sein Lehrvikariat in Sulzbach-Rosenberg. Als Pfarrer zur Anstellung war er von November 1982 bis 1988 in Tettau tätig. Zum 1. Januar 2009 kam wieder in den Landkreis Kronach zurück.

Die Kirchengemeinde sprach weitere Ehrungen an engagierte Ehrenamtliche aus. Für 30 Jahre Mesnerdienst in der Marienkirche Burkersdorf wurden Hermann Müller , Helmut Rühr und Roland Schreiber geehrt. Pfarrer König und Dekanin Schorn dankten Irene Münch-Vogel für 30 Jahre Kirchendienst in Burkersdorf . Für 40 Jahre Diakoniesammlung in Reuth wurde Angelika Fischer geehrt.

Ebenso wurden für hervorragende ehrenamtliche Leistungen im Dienst der Kirchengemeinde Burkersdorf und Hain geehrt. Kirchenvorsteher und Ortssprecher Volker Wündisch hatte von Anfang an die Sanierungsarbeiten der Marienkirche in Burkersdorf begleitet und selbst mit Hand angelegt. Vertrauensfrau Renate Ammon wurde für ihre Arbeit ausgezeichnet.

Der kürzlich verstorbene Gerhard Siegelin wurde posthum für sein Engagement in der Kirchengemeinde Hain ausgezeichnet. Er war Kirchenvorsteher, Vertrauensmann, Kirchenpfleger, Mitglied im Dekanatsausschuss und liturgischer Lektor. Seine Liebe zur Kirche hat er an seine Kinder weitergegeben, die als Mesner oder als Vertrauensfrau ehrenamtlich engagiert sind. eh