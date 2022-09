Zahlreich kamen Nachbarn, Freunde, Bekannte und Verwandte, um Ulrich Behringer die besten Wünsche zum 85. Geburtstag zu übermitteln. Für den Markt Küps gratulierte Bürgermeister Bernd Rebhan recht herzlich. Delegationen des Obst- und Gartenbauvereines und des Gesangvereines „Liederkranz“ machten ihrem jahrzehntelangen Mitglied ebenfalls ihre freundliche Aufwartung.

Ulrich Behringer wurde in Johannisthal geboren und besuchte hier auch die Volksschule. In jungen Jahren arbeitete er in der Landwirtschaft, bei der Firma Murrmann Korbwaren in Johannisthal, danach über 20 Jahre im Straßenbau und zuletzt bei der Firma Scheler in Kronach. Aus der Familiengründung mit seiner Frau Agnes gingen Sohn Norbert, Tochter Carmen, zwei Enkelkinder und zwei Urenkel hervor.

Seit vielen Jahren bringt er sich ehrenamtlich im örtlichen Vereinsleben mit ein und hilft gern, wo er gebraucht wird. Darüber hinaus hegt und pflegt er leidenschaftlich seinen Garten, wobei ihm die Zucht seiner „Spezial-Kohlrabis“ besonders viel Freude bereitet. hän