Maria und Reinhard Ultsch spenden 5000 Euro an die Benefizaktion „1000 Herzen für Kronach“. Das Ehepaar Ultsch aus Marktrodach ist seit vielen Jahren als großherziger Spender für gute Zwecke in der Region bekannt. Sei es, dass die Grundschule Rodachtal ihre Innenausstattung und Lehrmittel erweitert oder modernisiert, die Freiwillige Feuerwehr ihre technische Ausstattung ergänzt und verbessert oder die Benefizaktion „1000 Herzen für Kronach“ notleidenden Menschen in Stadt und Landkreis Kronach hilft. Wichtig ist für das Ehepaar , dass die Spendengelder in der Region bleiben und zu 100 Prozent für gute Zwecke angelegt sind. Jetzt stand die Übergabe von 5000 Euro an. Und das Team von „1000 Herzen“ war überglücklich über so eine stattliche Spende. Deshalb überraschte man das Spenderehepaar mit einer nie erwarteten Zeremonie. Nicht nur das Christkind mit seinen Engeln machte die Aufwartung, sondern auch eine musikalische Umrahmung wurde organisiert.

„Bei uns kam Gänsehautgefühl auf“, sagte Reinhard Ultsch. Das Ehepaar zeigte sich beeindruckt und erfreut von dem überraschenden Dankeschön-Zeremoniell. „Uns geht es gut, und davon wollen wir ein Stück weitergeben, denn die Armut wird von Jahr zu Jahr auch in unserer Region größer“, sagen Maria und Reinhard Ultsch auf die Frage nach dem Grund für ihre Spende. Den Dankesworten von Gerhard Burkert-Mazur für 1000 Herzen schlossen sich Schirmherrin Bürgermeisterin Angela Hofmann ( Stadt Kronach ) und der Zweite Bürgermeister von Marktrodach , Thomas Hümmrich, an. Sie nannten das jährliche soziale Engagement von Maria und Reinhard Ultsch beispielgebend.

Wie Angela Hofmann betonte, gebe 1000 Herzen alle Spenden eins zu eins an bedürftige Menschen in Stadt und Landkreis Kronach weiter. eh