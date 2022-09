Brunhilde und Alfred Höfner feierten das seltene Fest der Gnadenhochzeit . Vor 70 Jahren führte Alfred Höfner aus Johannisthal seine Geliebte Brunhilde aus Tüschnitz vor den Traualtar . In der Basilika Vierzehnheiligen gaben sich beide das Jawort.

Gefunkt hatte es in der Eisenbahn bei der Zugfahrt zur Arbeit, denn beide waren in jungen Jahren Zugpendler. Alfred Höfner als Korbmacher führte die Fahrt nach Lichtenfels. Brunhilde ging in die kaufmännische Schule nach Coburg.

Schon in den Jahren 1959/60 bauten sich beide ihr Eigenheim in Neuses, wo sie heute noch wohnen. Zur Familie zählen Sohn Thomas und Enkel Christian. Brunhilde feierte am Tag des Gnadenhochzeits-Jubiläums auch ihren 92. Geburtstag .

Landrat Klaus Löffler ist zur Gratulation gekommen und drückte seinen Respekt für eine so lange Treue aus. Die Bürgermeisterin der Lucas-Cranach-Stadt Kronach , Angela Hofmann, wünschte dem Paar noch weitere schöne Jahre in Gesundheit und Wohlergehen. Alfred Höfner war in mehreren Vereinen ehrenamtlich engagiert. Seine größten Hobbys waren die Waldarbeit und das Tennisspielen. Brunhilde Höfner kochte und backte sehr gerne. eh