Mit dem Bau der Rodachtalhalle in Marktrodach im Jahr 1986 wurde nicht nur für den Schul- und Vereinssport in Marktrodach eine wichtige Institution geschaffen, sondern auch, wie sich später herausgestellt hat, eine wichtige Einrichtung für gesellschaftliche und kulturelle Veranstaltungen. Neben üblichen Vereinsveranstaltungen , wurden in den vergangenen Jahren auch zahlreiche und legendäre Großveranstaltungen gefeiert, die weit über die Landkreisgrenzen bekannt waren.

Schnell war klar, dass man für die Bewirtung der Halle eine Pächterin oder einen Pächter benötigte. Gewonnen wurde 1997 das Ehepaar Manuela und Joachim Heller, das unter anderem das ehemalige Hotel Flößerhof bewirtschafteten. Die Bewirtung ergänzte sich zum Betrieb ihres Getränkemarktes im Breitenweg in Unterrodach . Die Marktrodacher Vereine und Privatpersonen hatten so verlässliche Partner bei der Durchführung ihrer Veranstaltungen.

Manuela und Joachim Heller sorgten, wenn gewünscht, auf Veranstaltungen selbst für Speisen und Getränke, dabei wurden sie stets von ihrer gesamten Familie unterstützt.

„Alles hat seine Zeit und die Zeit war wunderschön“, so erinnerte das Pächterehepaar sich zurück. Bürgermeister Norbert Gräbner dankte Manuela und Joachim Heller für ihr großes Engagement in den vergangenen Jahren und wünschte ihnen alles Gute. red