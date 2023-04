In der Osterwoche wurde in Effelter wieder der alte Brauch das „Osterratschens“ von Lara Löffler organisiert. Die Ratschen erklangen in der Zeit, in der die Kirchenglocken schwiegen.

Geratscht wurde in der Karwoche hauptsächlich am Karfreitag und Karsamstag , und zwar ab dem Gloria der Messe am Gründonnerstag bis zum Gloria der Ostermette in der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag.

Da die Kirchenglocken zumeist eine festliche Stimmung ausdrücken, ist deren Geläute in der Zeit der Grabesruhe Jesu nicht angebracht

Ministranten, aber auch andere Kinder des Dorfes zogen ratschend durch die Straßen der Ortschaft, um den Gottesdienstbeginn anzukündigen und die Gläubigen zur Kirche oder zum Gebet zu rufen.

Früher durften nur männliche Ministranten ratschen. Seitdem Mädchen auch ministrieren, gibt es auch Ratschenmädchen. Heute ist das Ministrieren selbst meist keine Voraussetzung mehr. Sobald man genug Kraft hat, die Ratsche zu tragen, darf man mitratschen. Die Kleineren wurden teilweise von einem Elternteil begleitet.

Die Zeiten, an denen geratscht wird, sind je nach Ort unterschiedlich, aber in langer Kirchentradition festgelegt. So wecken die Ratschen die Einwohner teilweise bereits früh um sechs Uhr. Im Laufe des Tages wird insgesamt sechs Mal geratscht. Der Lärm der Ratschen wechselt sich ab mit gesungenen Sprüchen oder Reimen. Beispielsweise ist dies der englische Gruß, den jeder Christ beten muss. red