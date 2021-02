Landkreis Kronach — Vierzig Tage nach der Geburt Christi feiert die Kirche das Fest Mariä Lichtmess (2. Februar) in Anlehnung an die biblische Geschichte, wo Maria mit dem Jesuskind den Tempel in Jerusalem besuchte. Der Name des bereits im zehnten Jahrhunderts bekannten Marienfestes erinnert an altehrwürdige Kerzen-Segnungen und sakrale Lichter-Prozessionen.

Im Volksglauben macht die Sonne zu Mariä Lichtmess einen großen Sprung. Deshalb hat sich auch im Frankenwald bis heute der Brauch erhalten, an diesem Abend zum ersten Mal ohne Licht zu essen, zu arbeiten und symbolisch die Kerzen der Weihnachts- und Winterzeit auszublasen.

Lichtmess im Volksmund

"Maria (2.2.) bläst's Licht aus, Michael (29. 9) zünd's wieder an" - heißt ein alter Volksspruch. Die geweihten Lichtmess-Kerzen zündeten unsere Vorfahren zu besonderen Anlässen im Jahres- und Lebenslauf an: an Ostern , während eines Unwetters, bei schwerer Krankheit oder Todesfällen, bei Geburtstagen oder Hochzeiten .

Andere Bauernregeln verweisen auf zukünftiges Wetter : "Lichtmess im Klee, Ostern im Schnee "! Oder: "Ist's zu Lichtmess hell und rein, wird es ein langer Winter sein." Und: "Lichtmess hell und klar, gibt ein gutes Roggenjahr" - schließlich: "Wenn's an Lichtmess" stürmt und schneit, ist der Frühling nicht mehr weit, ist es aber klar und hell, kommt der Lenz wohl nicht so schnell."

Die erste Kirchweih im Kronacher Landkreis wurde nach alter Tradition bis 2020 in Effelter im Frankenwald am letzten Sonntag im Januar gefeiert. Trotz der fast alljährlichen bekannt-berüchtigten Schneeverwehungen um diese Zeit ließen es sich die dortigen Gläubigen nicht nehmen, ihre Winter-Kirchweih festlich zu begehen. Nach der Messe mit Kirchenparade und einem Standkonzert war für Einheimische und Gäste ein Wirtshausbesuch in einem der drei Gasthäuser fast obligatorisch.

Etwas Besonderes ist auch heute noch das Gotteshaus in Effelter: Es steht auf dem elliptisch angelegten Dorfanger und ist von einem historisch gewachsenen Friedhof umgeben.

Die Filialkirche von Lahm hat einen markanten, weithin sichtbaren, wohl an romanischen Vorbildern orientierten Chorturm und als Doppel-Patronat "Peter und Paul". Wie das schmucke Dorf Effelter blickt das sakrale Baudenkmal auf eine lange Geschichte bis ins Mittelalter zurück.

Heute ist der Wilhelmsthaler Gemeindeteil Effelter mit seinen rund 250 Einwohnern als Bio-Energie-Dorf bekannt und mehrfach ausgezeichnet worden: sein nachhaltiges Energieversorgungskonzept erhielt 2010 den Umwelt-Preis des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, außerdem die Bayerische Staatsmedaille für außergewöhnliche ökologische Verdienste.

Den Hinweis auf die Natur trägt Effelter schon im Ortsnamen. Er geht zurück auf die althochdeutsche Wortwurzel "apholtra" und weist auf die Präsenz von Apfelbaum-Pflanzungen hin. Aufgrund dieser Namens-Herleitung feierten die Effelterer bis Corona jeweils Anfang September das Apfelfest und kürten auch eine Apfelkönigin.

Attraktion Effeltermühle

Unweit vom im 12. Jahrhundert gegründeten Quellangerdorf in Sattellage mit Waldhufenflur kann man im Dobertal eine weitere Attraktion entdecken: Es ist die mehr als 500 Jahre alte Effeltermühle - sie wurde renoviert, ist seit 1983 Eigentum des evangelischen Dekanats Kronach und seit 1988 Dekanats-Jugendheim mit Jugendzeltplatz.

Heute ist vieles auch in und um Effelter noch in Erinnerung, auch das einstige Schulhaus, das derzeit umgebaut und einen neuen kommunalen Zweck erfüllen wird.

Bleibt die Hoffnung, dass bessere Zeiten kommen und die Gemeinschaft in Dorf, Gemeinde, Kirche und Vereinen wieder möglich und gepflegt wird.