In der ersten Sitzung nach der zweijährigen Pandemie-Pause standen bei der SPD-Arbeitsgemeinschaft (AG) 60 plus im Kreisverband Kronach Neuwahlen im Mittelpunkt.

Die Vorsitzende der AG 60 plus, Edith Marr, freute sich, zu der wichtigen Versammlung die Unterbezirks-Geschäftsführerin Isabel Zosig begrüßen zu können. Ein besonders herzlicher Empfang wurde Altlandrat Heinz Köhler , zugleich Ehrenvorsitzender im UB Coburg, bereitet.

Nach Vorstellung der Kandidaten wurden in geheimer Wahl gewählt: Erste Vorsitzende Edith Marr, Stellvertreter Edgar Dunst, Schriftführer Hans Parnickel, Beisitzer Wolfgang Förtsch, Gerd Arnold. Die Wahlleiterin dankte den Gewählten für ihre Bereitschaft, sich für ein Ehrenamt in der SPD zur Verfügung zu stellen. Edith Marr schloss die Sitzung mit einer Einladung zur Weihnachtsfeier, die am 3. Dezember im Gasthaus „Waldfrieden“ in Förtschendorf stattfinden wird. eh