Die Fleischer-Innung im Landkreis Kronach bestätigt Eberhard Kraus als Innungs-Obermeister mit großem Vertrauensvotum. Zu der kürzlich stattgefundenen Jahreshauptversammlung konnte besonders der Geschäftsführer des Landesinnungsverbandes für das bayerische Fleischerhandwerk, Lars Bubnick, als Gast begrüßt werden.

Bubnik stand auch als Wahlhelfer zur Verfügung. Eberhard Kraus ( Metzgerei Kraus, Kronach ) wurde mit einstimmigem Ergebnis zum Obermeister gewählt, zum Stellvertreter wurdet Hans-Gerald Bayer ( Metzgerei Bayer (Stockheim- Reitsch), gewählt. Der 61- jährige Eberhard Kraus ist seit 2006 der Obermeister der Fleischer- Innung und war auch schon etliche Jahre davor ehrenamtlich in der Innung engagiert. Der Innungs- Obermeister ist seit 1983 Fleischermeister und betreibt neben dem Hauptstandort in der Strauer Straße in Kronach auch eine Filiale in der Richard- Wagner-Straße am Kreuzberg in Kronach . Für die Kreishandwerkerschaft Kronach gratulierte herzlich die Geschäftsstellenleiterin Anja Meier und freut sich auf eine weitere gute Zusammenarbeit. eh