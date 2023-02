Jubel beim E-Dartclub „Räuberstüberl 1“ in Burggrub . Die Jungs vom „Räuberstüberl 1“ schafften über die Relegation doch noch den Klassenerhalt in der Dart-Bundesliga Nordbayern. Im Sommer vergangenen Jahres war die Mannschaft in die Bundesliga aufgestiegen. Damals hatte auch Bürgermeister Rainer Detsch zum Aufstieg gratuliert und die Hoffnung geäußert, dass man diesen Aufstieg verteidigen und eine weitere Saison in der Bundesliga die Wurfpfeile zielsicher werfen werde. Auch der schon langjährige Gönner, Förderer und Organisator des Vereins, Günter Kautzner, Besitzer und Betreiber der „Räuberstube“ Burggrub , hatte sich damals schon optimistisch geäußert. Wie Kautzner erwähnte, wolle man nicht gleich wieder absteigen. Die momentan gefestigte Mannschaft gebe berechtigte Hoffnung zum Klassenerhalt. An Motivation fehle es auch nicht. So zuversichtlich war Kautzner vor Beginn der Bundesligasaison .

Die Ligasaison kostete viel Nerven und Kraft, aber schließlich konnte man sich auf Platz sechs der Tabelle in die Relegation retten. In einer spannenden und für die Grüber nervenaufreibenden Relegationsrunde schaffte man schließlich durch eine geschlossene, gute Mannschaftsleistung den Klassenerhalt mit dem letzten Spiel Ende Januar. Unter fünf Relegationsaspiranten erspielten die Grüber den zweiten Platz und sicherten sich die Bundesligateilnahme für die kommende Saison. Gegner in der Relegation waren unter anderem Mannschaften aus Bamberg, Forchheim und Marktredwitz sowie Wildflecken. Nun schaut man nach vorne, es warten sieben Mannschaften auf die Begegnungen mit dem Dartclub „Räuberstüberl 1“.

Laut Spielplan beginnt die neue Saison für den Club aus Burggrub am Samstag, 11. März, mit einem Auswärtsspiel in Strullendorf beim DC „Paradiesvögel“. Das erste Heimspiel haben die Grüber im „Räuberstüberl“ am Samstag, 8. April, um 13 Uhr gegen „Mac Leods“ aus dem unterfränkischen Dettelbach. Am gleichen Tag um 20 Uhr heißt der Gegner „Magics 2“ aus Wildflecken, ebenfalls Unterfranken. Weitere Gegner kommen aus Haßfurt und Nürnberg. In Burggrub und Sonneberg, die meisten Spieler von „Räuberstüberl 1“ kommen aus der Thüringer Puppenstadt Sonneberg, fiebert man bereits dem Saisonstart entgegen. eh