Eine Frau entnahm aus der Warenauslage in einem Kaufhaus am Hussitenplatz in Kronach am Mittwoch gegen 9 Uhr einen Geldbeutel im Wert von 25,99 Euro . Mit einem alten Kassenbon über zehn Euro , der vom Einkauf eines Geldbeutels am Vortag stammte, wollte die Frau die beschriebene Börse an der Kasse umtauschen.

Der dreiste Schwindel flog auf, da an dem höherwertigeren Geldbeutel noch die Warensicherung angebracht war. Auch hatte das Personal erkannt, dass das Objekt der Begierde weitaus teurer als zehn Euro war. pol