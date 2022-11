Der Förderverein „Biz for Kid“ hat sich im Juli 2014 gegründet. Seitdem konnten viele Projekte für alle Einrichtungen des Bildungszentrums Wallenfels verwirklicht werden. Ob für den Kindergarten, den Hort, die Musikschule oder die Grundschule – überall sind die Spenden und Anschaffungen zu sehen.

Angefangen hat alles mit dem Spielplatz, hier wurden Trampoline und Schaukeln angeschafft und Spielgeräte mitfinanziert. Das letzte große Projekt war die Kletterwand in der Pausenhalle, die im Februar 2022 offiziell übergeben wurde. Die Kosten hierfür betrugen 3000 Euro. Finanziert werden die Anschaffungen durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und Dienstleistungen bei Märkten oder Festen.

„Biz for Kids“ hat 128 Mitglieder. Alle Einnahmen werden eins zu eins für die Kinder verwendet. Auch gibt es zur Einschulung ein Biz-Shirt. Als nächstes Vorhaben steht die Erweiterung der Kletterwand auf dem Programm. Beim Weihnachtsmarkt am 27. November bietet der Förderverein wieder kostenlos das beliebte Steckelbrot am Lagerfeuer an.

Bei den Neuwahlen gab es eine grundlegende Veränderung. Es wurde nun eine Dreierspitze mit Eva Seiboth-Müller, Sandra Behrschmidt und Martin Simon gebildet. Doro Kossatz wurde neue Schriftführerin, Isabel Schlee bleibt Kassiererin. Ebenfalls zum Team gehören die Kassenprüfer Bernd Stöcker und Frank Müller. Gesetzt im Vorstand sind die Leitungen und Elternbeiratsvorsitzenden der Grundschule, des Horts und des Kindergartens. Verabschiedet mit einem Blumenstrauß und einem großen Dank wurden die bisherige Zweite Vorsitzende Tina Müller-Gei und Schriftführerin Anne Neubauer.

Nachdem die Stadt Wallenfels einen Wasserspender in der Pausenhalle aufgestellt hat, konnte der Förderverein von Markus Gleich zehn Wasserkaraffen entgegennehmen. sd