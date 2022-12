Am 29. Dezember laden die drei Kronacher Musiker Stephanie Simon, Ulrich Böhm und Florian Jungkunz um 19.30 Uhr zu „ Songs an einem Winterabend“ in die Kronacher Synagoge ein. Seit vielen Jahren sind die drei nicht nur musikalisch miteinander verbunden.

Nach langer Corona-Pause gibt es endlich wieder ein Konzert in Kronach . „Wir haben uns bewusst für die Woche zwischen den Jahren entschieden, denn das ist eine ganz besondere Zeit. Genau die richtige Zeit für ein wunderschönes Winterkonzert mit unseren − nicht nur − weihnachtlichen Lieblingsliedern im einmaligen Ambiente der Synagoge“, so die Sängerin Stephanie Simon.

Sie studierte in Würzburg Gesang und musikdramatische Darstellung und lebt und arbeitet seit 2011 auf der Schwäbischen Alb, kehrt aber, nicht nur um zu konzertieren, immer wieder gerne in ihre Heimatstadt zurück.

Ulrich Böhm ist den Kronachern unter anderem als Trompeter des deutschlandweit agierenden „Blue Moon Orchestra“ bekannt.

Florian Jungkunz begann seine musikalische Ausbildung bei Andreas Thiel , absolvierte die Berufsfachschule für Musik und studiert nunmehr an der Hochschule für Musik in Würzburg.

Keine Grenzen für die Spielfreude

Alle drei verbindet die Liebe zu ihren Instrumenten und zum gemeinsamen Musizieren. Egal ob Weihnachtsklassiker, Kunstlied oder Popklassiker, der Spiel- und Sangesfreude sind keine Grenzen gesetzt und manches „alte Lied“ erstrahlt und leuchtet in neuem Gewand.

