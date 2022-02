Karl-Heinz Hofmann

Der Bau-, Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss der Stadt Kronach gab am Donnerstag gleich für drei Vorbescheide die Signale auf Zustimmung im Falle eines Bauantrags : Den Anträgen auf Vorbescheid über Umnutzung eines ehemaligen Produktionsgebäudes zur Metzgerei mit Eigenschlachtung in der Industriestraße in Kronach , einer Erweiterung der Produktionsfläche und Neubau des Eingangsbereiches der Firma MAI im Gewerbegebiet Neuses sowie dem Neubau einer Lagerhalle mit Sozialräumen in Friedrichsburg wurden jeweils einstimmiges gemeindliches Einvernehmen erteilt.

Hinsichtlich der geplanten Metzgerei sagte die Bürgermeisterin Angela Hofmann eingangs, es handle sich um eine dreimal in Folge unter den Top- Ten-Metzgereien in Bayern mit dem Staatsehrenpreis ausgezeichnete Metzgerei. Sie werde ihre Tiere von Bauern aus der Region beziehen, und die Anlieferung erfolge nicht im Großtransport, sondern in kleinen Einheiten. Ebenso erfolge die Auslieferung der Produkte an regionale Anbieter. In der Anfrage fällt auch die ökologische Energieversorgung auf, informiert die Rathauschefin. Man stehe allerdings noch mit anderen Standorten im Wettbewerb.

Als erfreulich ist auch aufgenommen worden, dass die Firma Mai im Gewerbegebiet Neuses eine Erweiterung der Produktionsfläche und Neubau des Eingangsbereiches mit einer Baufläche von rund 2000 Quadratmetern plant. Die Firma ist Entwickler und Hersteller kundenspezifischer Sondermaschinen, die weltweit an Kunden wichtiger Branchen geliefert werden. In Friedrichsburg soll der Neubau einer Lagerhalle mit Sozialräumen in den Maßen 29,90 Meter mal 14,80 Meter und ein Lagerraum mit 8,50 Meter auf zehn Meter entstehen. Die Wasserversorgung muss über die Gemeinde Weißenbrunn geregelt werden, da der Standort nicht im Versorgungsgebiet der Stadt Kronach liegt. Ein Bauantrag für Ersatzneubau einer Unterstellhalle anstelle einer Scheune in Knellendorf fand ebenfalls einstimmiges gemeindliches Einvernehmen.