Dr. Schneider blickt zurück auf eine bewegte Woche im Wolfsburger Allerpark. An drei Tagen durfte sich das Messeteam aus Neuses zusammen mit 940 weiteren Ausstellern aus 37 Nationen auf der Internationalen Zuliefererbörse (IZB) präsentieren. Am ersten Messetag stand ein besonderes Highlight an – der Marken- und Konzernvorstand der Volkswagen AG hatte sich für einen Besuch angekündigt. Nur fünf Unternehmen wurden hierfür ausgewählt. Dies unterstreicht, dass VW als einer der wichtigsten Kunden weiter fest an der Seite von Dr. Schneider steht. Im Bild (v. v. l.): Murat Aksel (CPO VW ), Oliver Blume (Vorstandsvorsitzender VW ) und Stefan Knoll (CTO Dr. Schneider). Foto: Dr. Schneider