Beim TV Leutendorf-Horb läuft es nach der sehr durchwachsenen vergangenen Saison im Ligabetrieb wieder rund. „Insgesamt können wir mit der Hinrunde aller Mannschaften zufrieden sein“, resümierte Tischtennis-Abteilungsleiter Steffen Knauer. Nachdem sowohl die Erste als auch die Zweite Mannschaft als jeweiliger Tabellenletzter in der Saison 2021/2022 den Abstieg hinnehmen musste, steht die Erste zur Winterpause punktgleich mit dem Tabellenführer an der Spitze der Bezirksklasse C NEC. Die Zweite Mannschaft hat Rang 3 in der Bezirksklasse D belegt. Damit ist ein Doppelaufstieg, vielleicht sogar eine Doppelmeisterschaft möglich. Die 3. Mannschaft schlägt sich in der gleichen Liga mit bislang 7:15 Punkten wacker.

Beim Verein standen außerdem Neuwahlen an. Neu besetzt wurde nur der Posten des TT-Spielleiters mit Florian Puff ; ansonsten wurden alle Amtsinhaber einstimmig wiedergewählt: Vorsitzender: Frank Reisenweber, 2. Vorsitzender: Jan Vierneusel, Kassier: Klaus Schmidt , Schriftführer: Thomas Puff , Kassenprüfer: Jürgen Pausch und Heinz Reisenweber, TT-Abteilungsleiter: Florian Puff (neu), Vergnügungswart: Benjamin Köppe. Neben den sportlichen Leistungen blickte der Vorsitzende des Vereins, Frank Reisenweber, auf viele Veranstaltungen wie das Johannisfeuer im Juni oder die Familienwanderung im Oktober zurück. Auch in diesem Jahre habe bereits die Vereinsmeisterschaft in der „Wasserschloss-Arena“ in Mitwitz stattgefunden. hs