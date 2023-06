Ein Team des Fernsehsenders Sat 1 war vergangene Woche zu Gast in Wallenfels . Neben der traditionellen Flößerei und dem Bierbrauer Rob Smith wurde auch das vielbewanderte Frankenwaldsteigla „Dörnach-Steig“ vorgestellt. Gemeinsam mit Obmann Jürgen Schlee vom örtlichen Frankenwaldverein wurden besonders markante Stellen des Qualitätswanderweges für die Aufnahmen ausgewählt. Als gut gelaunte Wandergruppe fungierten die Vereinsmitglieder Christian und Heike Krump mit ihren beiden Kindern Lina und Lotta. Dabei galt es, an den besonders naturnahen Stellen des 7,5 Kilometer langen Wanderweges Bildmaterial für die Sendung „Sat 1 Bayern“ zu fertigen. Bei Forstloh, auf den Höhen bei Dörnach und insbesondere an der Wanderhütte „Herrgottswinkel“ wurden die Szenen gedreht. Eine Brotzeit durfte da natürlich nicht fehlen. Die fertige Produktion soll am Montag, 26. Juni, um 17.30 Uhr in Sat 1 ausgestrahlt werden. red