Der DLRG-Kreisverband Kronach freut sich über zwei frischgebackene deutsche Meister in seinen Reihen.

Bei den 32. deutschen Seniorenmeisterschaften im Rettungsschwimmen in Harsewinkel siegte Anke Kuerpick in der Altersklasse 50 weiblich und stellte in den Disziplinen 50 Meter Retten und 100 Meter Hindernisschwimmen gleich zwei neue deutsche Rekorde auf. In derselben Altersklasse belegte Karin Dressel einen beachtlichen 10. Platz.

Für die zweite Goldmedaille aus Kronacher Sicht sorgte Routinier Richard Bär, der sich in der Altersklasse 75 männlich gegen starke Konkurrenz durchsetzte. Als jeweils Viertplatzierte schwammen Gabriele Grüdl in der Altersklasse 45 weiblich und Barbara Neubauer in der Altersklasse 65 weiblich nur denkbar knapp am Siegerpodest vorbei.

Ein hervorragender 5. Platz der „Rasanten Tanten“ (Karin Dressel, Gabriele Grüdl, Anke Kuerpick und Barbara Neubauer) im Mannschaftswettbewerb der Altersklasse 200 weiblich rundete einen ganz starken Auftritt der Kronacher in Nordrhein-Westfalen ab. red