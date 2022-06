Im Freibad in Weißenbrunn fanden die 45. Kreismeisterschaften und 34. Seniorenmeisterschaften im Rettungsschwimmen statt. In verschiedenen rettungssportlichen Disziplinen wie Hindernis- und Flossenschwimmen, Retten, Retten mit Flossen, Schleppen einer Puppe, kombiniertes Schwimmen, Lifesaver, Super-Lifesaver oder eine kombinierte Rettungsübung maßen sich die Teilnehmer, bis am Ende die Kreissieger feststanden. Hier die Ergebnisse:

Altersklasse (AK) 8 männlich: 1. Julius Löffler

9/10 weiblich: 1. Leni Elsesser, 2. Natalia Costenco

9/10 männlich: 1. Frank Reuß, 2. Sebastian Hain, 3. Tim Hofmann

11/12 weiblich: 1. Marie Sachs

11/12 männlich: 1. Paul Jacobi, 2. Adam Reuß, 3. Gabriel Löffler, 4. Lenny Renk, 5. Franz Kaiser , 6. Philipp Jakob

13/14 weiblich: 1. Paula Hoderlein

13/14 männlich: 1. Kilian Wegner, 2. Leon Kühr

15/16 weiblich: 1. Naemi Löffler, 2. Lena Wirth

17/18 männlich: 1. Linus Wegner

Offen männlich: 1. Bastian Martin, 2. Benedikt Böhm

25 weiblich: 1. Annalena Möhrle, 2. Katharina Möhrle

35 männlich: 1. Michael Bär

Die Mannschaftswettbewerbe endeten mit folgenden Resultaten:

AK 12 männlich: 1. Kronach I (Besetzung: Paul Jacobi, Adam Reuß, Lenny Renk, Marie Sachs), 2. Kronach II (Philipp Jakob, Franz Kaiser , Gabriel Löffler, Frank Reuß), 3. Kronach III (Natalia Costenco, Leni Elsesser, Sebastian Hain, Tim Hofmann)

15/16 männlich: 1. Kronach IV (Paula Hoderlein, Leon Kühr, Naemi Löffler, Kilian Wegner, Lena Wirth)

Offen weiblich: 1. Kronach VI (Vanessa Karabuto, Annalena Möhrle, Katharina Möhrle, Anja Wirth)

Offen männlich: 1. Kronach V (Michael Bär, Benedikt Böhm, Bastian Martin, Bastian Schneider, Linus Wegner)

240 männlich: 1. Kronach VII (Richard Bär, Sandra Engerisser, Barbara Neubauer, Gerhard Wich). red