Die vorweihnachtliche Feier des DLRG-Ortsverbands Küps fand diesmal in Schmölz statt und bildete den Rahmen für die Ehrung langjähriger Mitglieder durch Bürgermeister Bernd Rebhan .

Geehrt wurden für zehnjährige Mitgliedschaft Claudia Dautel, Kevin Höfner, Marius Lehmann, Julian Thamm und Daniel Praschl. Für 25 Jahre Treue wurden ausgezeichnet: Anni Büchner, Stefan Bannert, Daniel Rauh und Stephan Amborn.

Für 40-jährige Mitgliedschaft im OV Küps wurden geehrt: Reiner Schwarz , Peter Müller , Hans-Ludwig Solowan, Susanne Stengel, Ulrike Scheibl, Gisela Fischer, Thilo Frech, Ulrich Langhammer und auch Bürgermeister Bernd Rebhan selbst.

Vorsitzender Stefan Büttner gab einen Rückblick auf das Jahr 2022. Die Säuberungsaktion im Frühjahr, ein Wachdienst-Wochenende am Windheimer Badesee, die Teilnahme am Kinderschützenumzug und eine Badeparty in Steinwiesen waren einige Highlights.

Im Bereich der Kinder- und Jugend-Schwimmausbildung besteht großer Nachholbedarf. Aufgrund der Einschränkungen in den Jahren 2020 und 2021 sind derzeit immer noch etwa 120 Anmeldungen für Kinderschwimmkurse offen.

Die DLRG Küps benötigt in diesem Zusammenhang weitere Ausbilder für Schwimmkurse und Kinderschwimmen. Dabei hofft man, dass das Hallenbad nicht wegen der Sparmaßnahmen aufgrund Gasmangels schließen muss.

Im Rahmen der Schwimmausbildung für Kinder und Jugendliche wurden im vergangenen Jahr auch einige Ausbildungen hinsichtlich der Jugend- und Rettungsschwimmabzeichen durchgeführt. Zudem gibt es nach wie vor eine kleine hochmotivierte Gruppe an Rettungsschwimmern im Alter zwischen elf und 50 Jahren, die im vergangenen Jahr wieder Erfolge bei den Kreis-, Bezirks- und bayerischen Meisterschaften verbuchen konnten.

Ein toller Erfolg in den letzten beiden Jahren war die Corona-Teststrecke. Durch die stete Weiterentwicklung der Ausstattung sowie der unterstützenden Software erfüllte die DLRG die Aufgabe, die Bevölkerung im sorgsamen und verantwortungsvollen Umgang mit der Pandemie zu unterstützen. red