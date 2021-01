Das Schneemannfieber hat auch Steinwiesen gepackt. Aber natürlich gibt es hier nicht einen ganz "normalen" Schneemann. Der Schneemann aus Steinwiesen gehört eigentlich in ein Überaschungsei, aber eines in der Größe des "Schnee-Happy-Hippos" war einfach nicht aufzutreiben. Deshalb sind die beiden Schwestern Nora und Helene auch so stolz auf ihren großen Hippo.Weitere Schneebilder finden Sie auf . Foto: Deuerling