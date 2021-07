Am Wochenende entwendete ein bislang unbekannter Täter im Bereich der Straße Lönshof in Kronach ein blau/gelbes Mountainbike der Marke Bulls King. Das Fahrrad war von der Geschädigten im Bereich eines dortigen Fitnessstudios mittels eines Spiralschlosses an ein Gitter angekettet worden. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf etwa 150 Euro.

Gestohlenes Fahrzeug hat auffällige Aufkleber

Ein rotes Kleinkraftrad der Marke Rieju wurde im Zeitraum vom Samstag bis Mittwoch gestohlen. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz im Festungsgraben abgestellt. Auffällig sind zwei Aufkleber „Racing“, welche beidseitig am Tank angebracht waren. Der Geschädigten ist ein finanzieller Schaden in Höhe von 400 Euro entstanden.

Randalierer

im Parkhaus

Bereits am Donnerstag letzter Woche wüteten Vandalen im Parkhaus in der Rodacher Straße in Kronach . Durch die, bislang unbekannten Täter wurde im Treppenhaus ein Feuerlöscher entleert. Nach ersten Erkenntnissen dürfte es sich um zwei männliche Täter gehandelt haben. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 150 Euro.

Nach dem Unfall

auf und davon

Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch vergangener Woche in der Zeit von 16 bis 21 Uhr ein parkendes Auto , das in der Gerhard-Hauptmann-Straße in Kronach abgestellt war. Hierbei ist ein Schaden in Höhe von 1000 Euro entstanden. Der Verursacher entfernte sich anschließend widerrechtlich von der Unfallstelle.