Während des zehnminütigen Einkaufs am Samstagnachmittag in einem Lebensmittelmarkt in der Kulmbacher Straße zusammen mit seiner Mutter stellte ein achtjähriger Junge seinen Tretroller im Fahrradständer vor dem Markt ab. In dieser Zeit wurde der Roller von einem Unbekannten entwendet. Der Wert des goldfarbenen Rollers mit neongrünen Griffen wurde mit 100 Euro angegeben. Hinweise bitte an die PI Kronach .