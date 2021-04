Am Dienstag zwischen 15 und 16 Uhr kaufte eine Rentnerin im Rewe-Markt in Rothenkirchen ein. Ein Unbekannter entwendete ihr in einem günstigen Augenblick die Geldbörse aus der Handtasche, welche im Einkaufswagen abgelegt war. Die Polizei Ludwigsstadt bittet um Zeugenhinweise und fragt, wer dort verdächtige Personen in diesem Zeitraum gesehen hat. pol