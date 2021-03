Auch im Jahr 2021 wird es in Wallenfels keine Zeltkirchweih geben. Darauf verständigten sich die Vorstände von Kirchweihgesellschaft (KG) und Soldatenkameradschaft (SK) Wallenfels . "Aller Voraussicht nach wird Corona unseren Alltag auch im Juli noch beherrschen. Die Kerwa lebt aber von der Geselligkeit und vom ungezwungenen Zusammensein. Ein Fest dieser Größenordnung unter Infektionsschutzvorkehrungen können wir uns einfach nicht vorstellen", so die beiden Vorsitzenden Christopher Zeuß (SK) und Jens Korn (KG). Für die traditionsreiche Soldatenkameradschaft ist das ein besonders herber Schlag. Ursprünglich wollte der Verein im vergangenen Jahr zur Kirchweih sein 150. Gründungsjubiläum feiern. Geplant waren neben einem Bezirkstreffen mit Festzug auch der Große Zapfenstreich an der Floßlände. Nach der Absage lagen alle Hoffnungen auf 2021. "Wir richten den Blick nun nach vorne. Unser Jubiläum wollen wir auf jeden Fall im großen Rahmen feiern, wenn dies wieder möglich ist."

Kirchenpflegerin Isabella Leipold und Bürgermeister Jens Korn ist wichtig, dass es sich nicht um eine Absage der Kirchweih handelt: "Am Kirchweihsonntag wird es den Festgottesdienst im Rahmen der geltenden Bestimmungen zum Infektionsschutz geben", so Leipold.

In der Absage sieht Jens Korn auch eine Chance für die Wallenfelser Wirte: "Bereits im vergangenen Jahr haben unsere Gastronomen unter den gegebenen Umständen sehr stimmungsvolle Veranstaltungen zur Kirchweih ausgerichtet. Das wird ihnen auch in diesem Jahr gelingen." Ob es heuer eine Nachtfackelflossfahrt gibt, entscheiden Stadt Wallenfels und Flößergemeinschaft zu einem späteren Zeitpunkt. red