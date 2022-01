Schon lange stand die Idee im Raum, in Buchbach eine neue Krippe für den „ Dom des Frankenwalds“ zu bauen. Drei Jahrzehnte hatte die von Ewald Fröba entworfene Krippe in der Werktagskapelle gestanden. Im vergangenen Jahr zog sie erstmals in die Taufkapelle um.

Bereits beim Aufbau wurde deutlich, dass das gute Stück deutlich in die Jahre gekommen war. Seither machte sich federführend Fritz Fröba an die Arbeit, um eine neue Krippe nach Vorlage der alten zu entwerfen und zu bauen. Nun steht sie, von Grund auf neu gestaltet und mit moderner LED-Beleuchtung versehen, wieder in den Grundmauern des Glockenturms.

Oberhalb trohnt der heilige Karl Borromäus, Bischof von Mailand. Daneben ist Papst Xystus dargestellt, der Dienstherr des heiligen Laurentius und damit des Namenspatrons der Buchbacher Kirche.

Nepomuk bildet Abschluss

Rechts daneben steht Bischof Ulrich von Augsburg mit seinen Symbolen Schwert und Fisch. Den Abschluss bildet ganz rechts Johannes Nepomuk, der als Brückenheiliger bekannt ist.

Der Grund für die Auswahl dieser Heiligen bleibt trotz intensiver Recherche dunkel; eventuell handelt es sich um Repräsentanten der verschiedenen hierarchischen Stufen: Diakon (Laurentius), Priester (Nepomuk), Bischof (Ulrich), Kardinal (Borromäus), Papst (Xystus).

Die Besuchszeiten

Sie alle jedoch wachen über der neuen Krippe und damit über der heiligen Familie. Die Krippe kann noch bis zum 7. Januar zu den Öffnungszeiten der Kirche (täglich von 10 bis 18 Uhr) besichtigt werden. bb