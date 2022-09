Gab es bei der ersten „Ausgabe“ des heimatkundlichen Wanderprojekts „Lost Places“ vor einer Woche noch mehrere Zeitzeugen, die aus ihrer Jugendzeit berichten konnten, so konnte Hans Blinzler, Kulturwart der Frankenwaldvereins-Ortsgruppe, bei der Fortsetzung nicht mehr auf dieses Gestaltungsmittel zurückgreifen. Der Grund dafür ist einfach, sind doch die besuchten „verlorenen Orte“ im Grenzraum Tschirn/ Nordhalben bereits in der Pestzeit des 14. Jahrhunderts endgültig verlassen worden. Sie verfielen in der Folge.

So musste Blinzler zu anderen Mitteln der Veranschaulichung greifen, um die interessierten Teilnehmer auch emotional an dem tragischen Geschehen vor über 600 Jahren teilnehmen zu lassen.

Beim ersten Abstieg vom Startpunkt Fichtera-Skihütte ins Ködeltal wurde die Wandergruppe noch von gleich fünf Wegezeichen begleitet. Nach einem Halt am Ort der ehemaligen „Fichteramühle“ mit Erläuterungen von Ortsobmann Michael Wolf ging es auf weit einsameren Pfaden hinauf zum ehemaligen Weiler Hörsch, früher auch Hoyers oder Höjesch genamt.

Zwischen den Ködelbächen

Nahe des bekannten Reviersträsschens im tiefen Wald auf dem Bergrücken zwischen den beiden Ködelbächen sind keine gesicherten Spuren mehr vorhanden, aber der Name ist zumindest für die entsprechende Waldabteilung geblieben und älteren Einheimischen noch bekannt – ihre Familien hatten dort sogenannte Holzteile genutzt.

Durch eingehende Recherchen hatte der Wanderführer die Lokalisierung des untergegangenen Dorfs recht genau und zwar ganz nah an den uralten Fußweg von Nordhalben nach Tschirn festlegen können. In einem Stegreifspiel versuchten die „Rettl“ und der „Hann“, die dramatische Situation auf dem Höhepunkt der Pestzeit als letzte Dorfbewohner darzustellen. Ihr kurzes Spiel sowie die für das Leben in der Einsamkeit unabdingbaren Wasserstellen und auffälligen Geländeformen regten zumindest die Fantasien der interessierten Wanderer an.

Nach einigem Auf und Ab auf zumeist naturnahen Wegen und vorbei am neuen Tschirner Teich wurde am alten Teich eine Rast eingelegt. Den Erklärungen des Projektleiters über die Geschichte des einsamen Tals ganz nahe der ehemaligen DDR-Grenze folgte eine Beschreibung der ökologischen Vorgänge und weiterer Vorhaben hier im Naturschutzgebiet „Tschirner und Nordhalbener Ködeltal mit Mäusbeutel“ durch Anja Wunder.

Die Grundstücke sind teilweise im Eigentum des Landschaftspflegeverbands, teils auch des Landesbunds für Vogelschutz. Ziel sei ein Mosaik aus Hochstaudenflur, Wiesen und Feuchtflächen zum Schutz seltener Tier- und Pflanzenarten. Beispielhaft zählte die -Wegewartin Fieberklee, Bärwurz und verschiedene seltene Tagfalter auf, die hier ihr Heim finden sollen. Da entlang dieses Biotops die auffällige 380-kV-Stromleitung führt, gab es auch noch Erklärungen von Obmann Michael Wolf zu deren wechselvollen Geschichte.

Eine ganz ähnliche Geschichte wie Hörsch hat das kleine, nach einem ursprünglich dort beheimateten Pfarrer benannte Dorf Priesters (in alten Quellen auch Prestanz, Presses oder Priesterich), einst oberhalb der Tschirner Ködel am alten Wallfahrtsweg von Oßla nach Tschirn gelegen und ebenfalls um 1400 aufgelassen.

Der Wanderführer bat die Teilnehmer, einzeln und langsam zwischen den Bäumen zu wandeln und der hier vor Jahrhunderten lebenden und leidenden Menschen und ihrer tragischen Schicksale zu gedenken.

Der letzte Anstieg der Zwölf-Kilometer-Tour führte zum höchsten Wegepunkt, der Tschirner Wacht (697 Meter). Hier stieß der Heimatfreund und Autor Günter Böhnlein zur Gruppe, der gekonnt die herrliche Rundumsicht erläuterte und auch zu den innerhalb Tschirns umstrittenen Mufflons führte.

Rudolf Pfadenhauer, Autor der ersten Tschirner Chronik, brachte Gschichtla zum Besten und klärte auch über die „klaa Kerch“ auf – die früher bei Eltern und Ehefrauen höchst unerwünschte Alternative zum „richtigen“ Kirchenbesuch. Die heimatkundliche Tour endete im Gasthaus Büttner – der „klann Kerch“. hb