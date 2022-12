Harald Eckert feierte bei guter Gesundheit seinen 85. Geburtstag und konnte viele Glückwünsche entgegennehmen. Auch im hohen Alter sind Familie und Sport für sein Leben sehr wichtig. Außerdem ist er Mitglied in zahlreichen Vereinen, die auch heute noch auf seine Unterstützung zählen können und in ihren Gratulationswünschen auch Worte des Dankes für die Treue des Jubilars einbrachten.

Schon am frühen Morgen gaben sich die Gratulanten die Türklinke in die Hand. Auch Bürgermeister Stefan Heinlein war unter den ersten Gratulanten im Sportheim Rothenkirchen . Heinlein gratulierte im Namen des Marktes Pressig und dankte Harald Eckert für dessen ehrenamtliches Engagement in verschiedenen Vereinen.

Der Jubilar erblickte 1937 in Boxberg/Tauberbischofsheim das Licht der Welt. Aufgewachsen ist er als Sohn des damaligen Bahnhofsvorstehers in Neuses.

Nach seiner Lehre zum Maschinenschlosser in Kronach schloss er sich bei der Bundeswehr der Marine an und verbrachte viel Zeit auf den Weltmeeren. 1963 schloss er mit Margarethe aus Rothenkirchen den Bund der Ehe. Auch hier erwies er bis heute Treue und Loyalität zu Ehefrau und Familie, zu der neben den zwei Töchtern Christine und Carmen heute auch Enkelsohn Moritz gehört.

Harald Eckert arbeitete bis zur Pensionierung bei der Firma FPS Rebhan Kunststoffverpackungen in Stockheim als Leiter einer Kunststoffabteilung. Seine Leidenschaft zum Fußballsport begann schon in den Jugendjahren als aktiver Fußballer beim SV Rothenkirchen , und dort ist er schon weit über fünf Jahrzehnte treues Mitglied.

Weiterhin hält er dem Kriegerverein, dem Trachtenverein und dem Schwimm-und Sportverein des Marktes Pressig schon jahrzehntelang die Treue. Dem SPD- Ortsverein ist er schon über 56 Jahre treu. Harald Eckert kennt auch heute noch keine Rast und Langeweile.

Es gibt immer im Haus und im Garten etwas zu tun und er lässt auch seine Leidenschaft zum Kochen öfters mal aufblitzen. „Meinungsaustausch muss sein“ ist ein Leitsatz von ihm, und davon macht er auch bei den Treffen mit seinen Jungs im Sportheim während und nach Heimspielen des SVR regen Gebrauch.

Zweiter Bürgermeister Wolfgang Förtsch überbrachte Glückwünsche im Namen des Kriegervereins Rothenkirchen und des SPD-Distrikts Haßlachtal sowie der SPD-Gemeinderatsfraktion. Nach seinen Zukunftswünschen gefragt sagt der agile Senior Eckert im voll besetzten Sportheim: „Die Liebe muss immer im Vordergrund stehen!“ Höchsten Stellenwert hat für den Jubilar das Familienleben . eh