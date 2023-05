Die Entscheidungen im Schulfußball auf Kreisebene sind gefallen. Sowohl bei den Mädchen als auch bei den Jungen stehen die Kreissieger fest. Diese werden den Landkreis Kronach bei den demnächst anstehenden Regionalentscheiden vertreten.

Bei den Mädchen gab es in zwei Wettkampfklassen (WK II und WK III) für das Kaspar-Zeuß-Gymnasium Kronach keine Konkurrenz, so dass sich die beiden Jahrgänge automatisch für den Regionalentscheid qualifiziert haben.

In der WK IV (Jahrgang 2011 – 2013) wurde der Kreissieger am 26. April am Schulzentrum ermittelt. Bei herrlichem Fußballwetter spielten das Frankenwaldgymnasium, das Kaspar-Zeuß-Gymnasium und die Siegmund-Loewe-Realschule im Turniermodus „Jeder gegen jeden“. Im ersten Spiel setzte sich das Frankenwaldgymnasium gegen die Realschule durch. Im zweiten Spiel unterlag die Realschule dem Kaspar-Zeuß-Gymnasium, so dass es im dritten Spiel um den Turniersieg zwischen den beiden Gymnasien ging. In einer spannenden Begegnung siegte das Kaspar Zeuß Gymnasium mit 4:2 und vertritt nun auch in dieser Altersklasse den Kreis Kronach beim Regionalentscheid in Lichtenfels.

Die Jungen II ermittelten ihren Kreissieger aufgrund der tollen Zusammenarbeit mit dem FC Stockheim bereits im Herbst 2022 auf dessen exzellenten Kunstrasenplatz. In allen Altersklassen stellten die zwei Gymnasien und die zwei Realschulen jeweils eine Mannschaft. Souverän qualifizierte sich das Team vom KZG unter der Leitung von Andreas Engel für die nächste Runde.

Weitaus spannender ging es in der WK III kurz vor den Osterferien zu. Wiederum bot der FC Stockheim perfekte Bedingungen für dieses hochklassige Turnier. Aufgrund der mehr erzielten Tore wurde das FWG mit Lehrer Sebastian Buga Kreissieger. Für die Maximilian-von-Welsch-Realschule blieb punktgleich der zweite Platz.

Zusammen mit dem Kreisentscheid der Mädchen wurde am Schulzentrum die Jungen-WK IV ausgetragen. Hier dominierte die Mannschaft von der Siegmund-Loewe-Realschule. Ungeschlagen und mit voller Punktzahl sicherte sich das Team von André Münch den Kreissieger-Titel. Auf den weiteren Plätzen folgte das FWG, das KZG und die RS I. sma