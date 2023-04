Die Menschen haben den Sinn für eine Vorwärtsbewegung verloren. Das war das Fazit einer Tagung des evangelischen Verbandes Kirche-Wirtschaft-Arbeitswelt. Bei dieser Tagung in Hannover traf Pfarrer Reinhold König aus Burkersdorf mit der Präses der EKD-Synode, Anna-Nicole Heinrich , zusammen. Das wurde möglich, da Pfarrer Reinhold König als Mitglied des Bundesverbands Evangelischer Arbeitnehmerorganisationen (BVEA) und Mitglied im Landesvorstand der Aktionsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (afa) zur Tagung geladen war.

Bei dem Fachtag ging es um die Rolle der Kirche in Wirtschaft und Gesellschaft. Viele Menschen verträten die Meinung, dass es angesichts von Klimakrise, Verschmutzung der Meere und Raubbau an der Natur mit dem Wohlstandsstreben so nicht weitergehen könne.

Deshalb werde die Kirche in Zukunft immer wichtiger. Denn die Kirche habe einen anderen Zeit- und Raumbegriff. Gotteshäuser seien zu öffentlich zugänglichen Treffpunkten der Besinnung geworden, wo individuelle Religiosität und eine Ethik des friedlichen Zusammenlebens erfahren werden, die vielen Menschen Ruhe verleiht. eh